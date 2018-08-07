قاض برازيلي يمنع الفنزويليين من عبور الحدود الشمالية لبلاده

منع قاض برازيلي المهاجرين الفنزويليين من عبور الحدود إلى ولاية رورايما شمالي البرازيل، حسبما أعلن متحدث باسم القضاء الإقليمي يوم الاثنين.



وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قرار القاضي هيلدر جيراو باريتو يتعلق فقط بالفنزويليين دون التأثير على جنسيات أخرى.



واتخذ القاضي القرار بعد أن دخل عشرات الآلاف من الفنزويليين رورايما على مدار الأشهر القليلة الماضية، وكثير منهم فقراء للغاية وينامون في الشوارع أو في بيوت الشباب.



وقال باريتو إنه لا يمكن استقبال المزيد من المهاجرين حتى تتوافر لدى رورايما القدرة الإنسانية التي تمكنها من استيعابهم.



وكانت حاكمة الولاية، سولي كامبوس، احتجت مرارا على وجود هؤلاء المهاجرين، قائلة إنهم جعلوا الخدمات العامة على وشك الانهيار.



وفر مئات الآلاف من الأزمة الاقتصادية في فنزويلا إلى كولومبيا والبرازيل وبيرو وتشيلي وبلدان أخرى في المنطقة.