الأهلي يصطدم بالمصري في قمة كروية ببرج العرب

يلتقي المصري والاهلي في الثامنة مساء اليوم بإستاد الجيش ببرج العرب ، في قمة كروية مثيرة ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

يدخل الاهلي ، المباراة بعدما اصطدم بالإسماعيلي في الجولة الأولي بإستاد السلام وتعادل ايجابيا في الوقت القاتل بهدف محمد شريف ، ويبحث الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ، عن الفوز الاول مع الاسماعيلي محليا ، بعدما قاده للانتصار مرتين في البطولة الافريقية دوري الابطال بالفوز علي تاونشيب البتسواني .

وتعتبر مباراة الليلة مواجهة ، صعبة لكلا الفريقين ، خاصة وان الفريقين متألقين في البطولتين الافريقية دوري الابطال والكونفدرالية ، واقتربا من التأهل لدور ربع النهائي ، فالأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف الترجي المتصدر ، بينما يأتي المصري علي رأس المجموعة برصيد 8 نقاط .

كان الفرنسي كارتيرون ، قد ركز خلال التدريبات الاخيرة على شرح خطة المباراة، ونقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري والكونفدرالية وعقب نهاية المران ، اختار كارتيرون التشكيلة التى سافر بها للإسكندرية صباح أمس للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة، وشهدت القائمة ، عودة كلا من أحمد فتحي وحسام عاشور وليد سليمان ، بعدما غابوا عن لقاء الاسماعيلي لاسباب مختلفة ، بينما تأكد غياب اسلام محارب بسبب شكواه من إصابة في العضلة الضامة ، وضمت قائمة المستبعدين ، صبري رحيل وأحمد علاء وأحمد حمودي وأحمد الشيخ وأحمد حمدي وكريم نيدفيد وباسم علي ومحمود الجزار ومحمد نجيب وأكرم توفيق والجنوب افريقي باكا.

وكشف المران الأخير للفريق إجراء كارتيرون لعدة تغييرات في التشكيلة الاساسية التي خاضت لقاء الاسماعيلي ، بحيث سيتم عودة أحمد فتحي لمركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هاني ، والدفع بوليد سليمان وحسام عاشور حال تعافيه من الإصابة كليا على حساب الثنائي اسلام محارب وهشام محمد .

ووفقاً للمران الأخير، وتتجه نيه كارتيرون للدفع بمهاجم خفي صلاح محسن ، خلف وليد ازارو لمباغتة حسام حسن ، وارباك حساباته خلال المباراة .

وينتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيلة تضم: محمد الشناوي في حراسة المرمي ، أحمد فتحى وسعد سمير وساليف كوليبالي وعلي معلول للدفاع ، حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان ومؤمن زكريا وصلاح محسن ووليد أزارو.

على الجانب الآخر، يستعد أبناء بورسعيد للمباراة بشكل قوى ، وطالب حسام حسن المدير الفنى للفريق لاعبيه بتقديم مباراة قوية أمام حامل القب وتحقيق الفوز، املا في الاستمرار علي الصدارة في الدوري ، بعدما حقق الفريق البورسعيدي فوزا صعبا علي مضيفه الجونة بهدف البوركيني محمد كوفي ، ويبحث حسام حسن ، الثأر من منافسة بعدما خسر في الدور الثاني بهدفين نظفين ، ويجهز حسام حسن ، مفاجأة للاهلي بتغيير طريقة اللعب واللع بطريقة 4-3-2-1 ، لمباغتة الأهلي بدلًا من طريقته المعتادة 4-2-3-1 ، واستقر حسام حسن على اللعب بطارق جبريل وعمرو موسى وايزي ايميكا في وسط الارتكاز ومن أمامهم إسلام عيسى وأحمد شكري كلاعبين أحرار ، وفي الهجوم احمد جمعة .

ومن المنتظر ان يمثل المصري ، احمد مسعود في المرمي ، محمد كوفي واسلام صلاح ومحمد شطة ومصطفي مارسيلو للدفاع ، ايزي ايميكا وعمرو موسي وطارق جبريل للوسط وفي الهجوم الثلاثي احمد شكري واسلام عيسي واحمد جمعة .