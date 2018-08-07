«حماس» تحمل إسرائيل مسؤولية تبعات قتل اثنين من نشطائها في قطاع غزة

حملت حركة حماس اليوم الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية تبعات قتل اثنين من نشطائها في قصف مدفعي في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» نسخة منه، إن الحركة تنظر بخطورة بالغة إلى تعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعًا لكتائب القسام شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الناشطين».

وأضاف «برهوم»، أن «حماس» تحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات كل هذا التصعيد، وتؤكد مجددًا أن المقاومة لا يمكن أن تسلم للاحتلال بفرض سياسة قصف المواقع واستهداف المقاومين دون أن يدفع الثمن، وأنها قادرة على قض مضاجعه وجعله لا يعرف الهدوء.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس»، في وقت سابق مقتل اثنين من نشطائها في العشرينات من عمرهما جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقع تدريب لها في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم جاء ردًا على تعرض قوة عسكرية إلى إطلاق نار، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات في صفوف جنوده.

وجاءت الحادثة فيما تعقد قيادة حركة «حماس» منذ أيام، اجتماعات هي الأرفع لها منذ سنوات في غزة بعد وصول وفد رفيع من قيادتها في المنفى مساء الخميس الماضي إلى القطاع عبر مصر.

ويتردد، أن اجتماعات «حماس» تبحث مقترحات من الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل مقابل تخفيف حصار قطاع غزة.