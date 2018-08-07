إنقاذ رجل من تحت أنقاض مسجد منهار جراء زلزال إندونيسيا

ذكر مسؤول إندونيسي إنه تم إنقاذ رجل من تحت أنقاض مسجد انهار جراء زلزال مدمر بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر كان قد ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية يوم الأحد الماضي.



وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء، على تويتر: "الحمد لله تم إنقاذ شخص من المسجد المنهار. دعونا نأمل في إنقاذ المزيد".



وفي مقطع فيديو نشره نوجروهو، شوهد رجل يرتدي جلبابا وطاقية صلاة، وهو يبكي بينما كان يساعده رجال الإنقاذ على المشي بعد أن تم انتشاله من تحت الأنقاض.



وأصدرت الوكالة في وقت متأخر من يوم الاثنين الرقم الرسمي للقتلى وأشارت إلى أنه بلغ 98 قتيلا، بينما قال مسؤول بالحكومة المحلية لقناة تلفزيون "مترو" إن 142 شخصا لقوا حتفهم.



وأضافت الوكالة أن 236 شخصا آخرين أصيبوا ونزح أكثر من 20 ألف شخص بعد أن تضررت منازلهم أو دمرت في الزلزال.



وتوقع نوجروهو ارتفاع عدد القتلى مع وصول عمال الإنقاذ إلى مزيد من المناطق.



وضرب الزلزال بعد أسبوع واحد فقط من زلزال أضعف قليلا تسبب في 20 حالة وفاة في جزيرة لومبوك، وهي جزيرة سياحية تحظى بشعبية.