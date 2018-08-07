الحريري: متضامنون مع السعودية في موقفها من الخلاف الدبلوماسي مع كندا

أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في موقفها من الخلاف الدبلوماسي مع كندا.

وقال الحريري، في تصريح قبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل النيابية اليوم الثلاثاء: "إنه ومن حيث المبدأ.. نحن متمسكون بعدم تدخل الدول بالشأن الداخلي لدول أخرى، ونحترم السيادة الكاملة للمملكة العربية السعودية في قضائها وقوانينها مرعية الإجراء على أراضيها".

وأضاف: "نتضامن مع المملكة في موقفها تماما، كما فعلت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اللتان ننتمي إليهما، ونأمل أن تراجع الحكومة الكندية موقفها لمصلحة استمرار علاقات الصداقة المميزة التي لطالما ربطتها بالمملكة".