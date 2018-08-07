الإسبانيان فيرداسكو وكارينيو يتأهلان إلى الدور الثاني لبطولة تورنتو للتنس

تأهل الإسبانيان فيرناندو فيرداسكو وبابلو كارينيو، مساء أمس الاثنين، (فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش)، إلى الدور الثاني من بطولة تورنتو الكندية للتنس، في الوقت الذي ودع فيه مواطنيهما دافيد فيرير والبرت راموس البطولة من دورها الأول.



وعبر فيرداسكو، المصنف السابع عالميا سابقا، إلى الدور الثاني للبطولة الكندية إثر تغلبه 6 / 2 و6 / 2 على الألماني بيتر جوجوفيتسك في مباراة امتدت إلى 56 دقيقة ليواجه البلغاري جريجور ديميتروف، المصنف الخامس في البطولة، في الدور الثاني



وبسط فيرداسكو سيطرته على اللقاء بشكل كبير ونجح في كسر إرسال منافسه في أربع مناسبات.



وعلى الجانب الأخر، نجح كارينيو في الفوز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الذي انسحب من المباراة بعد خسارته للمجموعة الأولى بنتيجة 6 / صفر.



ويلتقي اللاعب الإسباني في الدور الثاني مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين الصربي فيليب كراينوفيتش والروسي كاران خاشانوف في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



وسقط دافيد فيرير، المصنف الثالث عالميا سابقا، أمام الأمريكي برادلي كلان بنتيجة 7/ 6 (7 / 5) و6 / 4).



ويلتقي اللاعب الأمريكي غدا الأربعاء في الدور الثاني للبطولة مع الألماني الكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالميا، الذي فاز أول أمس الأحد ببطولة واشنطن للعام الثاني على التوالي.



وشهدت جولة مباريات أمس من بطولة تورنتو للتنس أيضا سقوط البرت راموس أمام الفرنسي بيير هوج هربرت الذي انتفض بعد توقف المباراة بسبب الأمطار عقب انتهاء المجموعة الأولى التي خسرها لصالح اللاعب الإسباني وقلب تأخره إلى فوز مستحق بنتيجة 4 / 6 و6 / 3 و6 / 4.



ويلتقي هوج هربرت مع الأمريكي جون اسنر في الدور الثاني من البطولة.



وفاز الفرنسي بينوا بيير "6 / 3" و "6 / 4" على الأمريكي جاريد دونالدسون ليلتقي في الدور الثاني مع العملاق الإسباني رافاييل نادال.



يشار إلى أن بطولة تورنتو للتنس تنتمي لفئة بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، وتقام على الملاعب الصلبة، ويبلغ مجموع جوائزها ستة ملايين دولار.