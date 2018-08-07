النجوم أف سي: «حسب الله» مستمر مع المدير الفني الأجنبي الجديد

أكد علاء حسب الله، القائم بأعمال المدير الفني لنادي نجوم اف سي، إن فريقه قدم مباراة جيدة في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش، رغم الصعوبات التي واجهت الفريق قبل انطلاق مسابقة الدوري.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "حرصت على الاهتمام بالجانب النفسي والتنظيم الجيد داخل الملعب، ومنح اللاعبين الثقة، وهو ما انعكس على أدائهم خلال المواجهة".

وأوضح: "اتفقت مع رئيس النادي على التواجد كمدرب عام مع المدير الفني الأجنبي الجديد، خصوصا وأنني على علم بحالة الفريق وحتى أتمكن من نقل كل الأمور الخاصة باللاعبين للمدرب الجديد أنطونيو كالديرون".