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العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 7:13 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 7:13 ص
دخلت العقوبات الأمريكية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وتهدف واشنطن بتلك العقوبات إلى تكثيف الضغط على طهران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع إيران في 2015.

وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات النظام المصرفي الإيراني بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية.

ومن المتوقع أن تكون هناك تدابير إضافية ضد البنك المركزي الإيراني خلال ثلاثة أشهر.

كما سيتأثر قطاع السيارات وصادرات السجاد والمواد الغذائية جراء العقوبات، وكذلك الواردات الإيرانية من الجرافيت والألمنيوم والصلب والفحم وبعض البرمجيات. كما سيحظر على إيران شراء طائرات معينة.

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