• الأم وضعت طفلها وحدها في سيارتها وأخفت الأمر عن أمها وأصدقائها ووالد الطفل

انتشرت في السنوات الأخير الماضية حوادث القتل العمد لأطفال فور خروجهم من رحم أمهاتهم، وللأسف كان من يرتكب هذا الجرم أمهاتهن اللائي حملنهم 9 أشهر، ولكن الأمر ليس في مصر فقط، ففي مقاطعة ليكسينجتون الواقعة في ولاية كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ألقى رجال الأمن الأمريكي القبض على برينان هيلي جيلر الفتاة ذات الـ21 ربيعا، والتي قتلت مولودها فور ولادته بدقائق في سيارتها الخاصة.

هيلي التي تعمل كموظفة في إحدى الصالات الرياضية في المقاطعة بدوام غير كامل، وضعت رضيعها في كيس بلاستيكي مساء السبت الماضي، ثم ألقته في أرضية سيارتها ولم يتمكن رجال الأمن من العثور عليه إلا بعد الولادة بيوم، حيث تدهورت صحتها ودخلت لقسم الطوارئ بالمستشفى تعاني من فقدان كثير من دمها، ولم تخبر الأطباء عن مكان الطفل.

وربما أخفت هيلي خبر حملها عن أمها وأصدقائها ووالد الطفل.

ومن المقرر أن تواجه هيلي، التي ليس لها سجل إجرامي، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، بعدما وجهت لها الشرطة الجنائية تهمة الاعتداء على طفل، في حين لم يذكر التقرير كيفية وفاة الرضيع، إلا أنه كافح من أجل البقاء بينما كان داخل الكيس البلاستيكي طوال الليل.

ومن المنتظر أن تخضع هيلي لجلسة استماع في مكان احتجازها بالمقاطعة، التي ربما تنتهي بخروجها مؤقتا بكفالة، بعد اعتقالها بعد ظهر الإثنين الماضي.