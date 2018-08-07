20 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا للنجوم

استقر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة نجوم إف سي، والمقررة فى تمام السابعة إلا الربع من مساء غدًا الأربعاء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب .

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل _ عصام ثروت

خط الدفاع: محمود معاذ _ رجب نبيل _ سيد فريد _ ياسر ابراهيم _ أمير عابد _ محمود منصور

خط الوسط: إبراهيم عبد القوى _ محمود سيد _ احمد نبيل "مانجا" _ عبد العزيز امام _ شريف رضا _ يامادو تورىه _ديريك تسيبامبى _ محمد حمدى زكى.

خط الهجوم: أوميد أوكرى _بينسون شيلونجو _ حسام حسن _ أحمد حسن مكي.