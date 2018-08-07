عثمانوف يوافق على بيع حصته في أسهم أرسنال إلى ملياردير أمريكي

وافق رجل الأعمال الروسي اليشر عثمانوف على بيع حصته من اسهم نادي ارسنال الإنجليزي إلى الملياردير الأمريكي ستان كرونكي مالك أكبر حصة في اسهم النادي.



وأوضح عثمانوف أنه "قرر بيع" حصته في اسهم ارسنال في صفقة قدرت قيمتها بنحو 550 مليون جنيه استرليني.



وأضاف "قررت بيع حصتي في اسهم نادي ارسنال لكرة القدم والذي قد يصبح أفضل نادي في العالم".



وأشار "اتمنى كل التوفيق والنجاح الباهر للنادي الرائع، ولجميع هؤلاء الذين تتداخل حياتهم وعملهم فيه".



وتمتلك شركة "ريد اند وايت سكيورتيز" المملوكة لعثمانوف 18695 من اسهم ارسنال بنسبة 05ر30 بالمئة من إجمالي الاسهم، حيث سيباع السهم الواحد لكرونكي بنحو 41ر29 جنيه استرليني وبقيمة إجمالية 550 مليون جنيه استرليني.



وفي وقت سابق اليوم قدم كرونكي عرضا لشراء كل اسهم النادي، مقدرا القيمة السوقية للنادي بمليار و800 مليون جنيه استرليني (مليونين و300 الف دولار).



ولدى كرونكي الذي يمتلك 67 بالمئة من أسهم نادي أرسنال "تصور نهائي" لشراء حصة رجل الأعمال الروسي الشير اوسمانوف، الذي يملك 30 بالمئة من الأسهم بأكثر من 550 مليون استرليني، بحسب ما اعلنته شركة "كرونكي.



وذكرت شركة كرونكي "سبورتس اند انترتنمنت" اليوم الثلاثاء في بورصة لندن "تعتقد كاي اس إي بأن الاستحواذ على ارسنال سيجلب المرونة اللازمة لقيادة النادي نحو مزيد من النجاح".



وأضاف البيان " طموحات كيه.اس.اي للنادي تكمن في رؤيته ينافس باستمرار للفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال ، وكذلك البطولات الكبرى في منافسات السيدات وعلى مستوى الشباب".



ويستحوذ كرونكي على الحصة الأكبر من اسهم ارسنال منذ 2011.



ويمتلك كرونكي العديد من الفرق الاحترافية في أمريكا بما في ذلك فريق لوس انجليس رامز لكرة القدم الأمريكية وفريق دنفر نجتس الأمريكي لكرة السلة.