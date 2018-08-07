المصري: نرفض المكافآت الخاصة للفوز على الأهلي

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن فريقه استعد جيدا لمباراة الأهلي بالجولة الثانية من الدوري والتي تقام مساء اليوم، لافتا إلى أن المباراة عادية مثل أي مباراة في الدوري.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "المباراة بين فريقين كبيرين، وأتوقع وجود مفاجأة فنية كبيرة في التشكيل الأساسي خلال المباراة، موضحًا حسام حسن درس فريق الأهلي جيدًا، وسيكون هناك مفاجأة كبيرة ".

وعن طاقم التحكيم المنتظر ان يدير اللقاء، أوضح: أتمنى التوفيق لطاقم الحكام خلال المباراة، ولم نطلب سوى حكام دوليين فقط من اتحاد الكرة".

وأشار إلى أن الحديث عن رصد مكافآت للفريق حال الفوز على الأهلي من أشخاص خارج النادي، أمر لا يعنيهم، لافتا إلى أن مجلس الإدارة يوفر كل الإمكانيات المادية للاعبين وأنه يرفض الحصول على مكافآت من أندية أخرى.

وأتم تصريحاته مؤكدا أن اتحاد الكرة أخطر النادي المصري بحضور 15 فردا فقط لمجلس الإدارة، بجانب 25 فردا من المنظمين للمباراة، ليكون الإجمالي 40 فردا للمصري صاحب الملعب، و15 للأهلي الضيف.