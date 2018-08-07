وزير الري: تم بناء 12 سدا على نهر النيل خلال الـ20 عاما الأخيرة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك نحو 12 سدًا تم بنائهم على نهر النيل خلال العشرين عاما الأخيرة بموافقة مصر، متابعًا: «تم التوافق على جميع السدود في الدول المجاورة مع مصر لأنها لا تشكل خطرًا على حصتنا، ولم نتشاور مع إثيوبيا على إنشاء سد النهضة».



وأضاف «عبد العاطي»، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن هناك عجز في موازنة المياه في مصر، متابعًا أن حصة مصر في المياه 55 مليار قدم مكعب واستهلاك المصريين يتخطى الـ80 مليار، ونستورد المحاصيل التي تحتاج إلى نسبه كبيرة من المياه في زراعته؛ لسد العجز.



وتابع: «لدينا 60 مليار قدم مكعب من المياه بعد إضافة 5 مليار من مياه الآبار والأمطار، ونحتاج إلى 117 مليار قدم مكعب؛ ونعوض النقص من خلال استيراد محاصيل تحتاج إلى مياه كثيرة في زراعتها من الخارج».



وأشار إلى أن مصر أكثر دولة في أفريقيا تجيد استخدام المياه، وإعادة استخدامها أكثر من مرة، وهذا الأمر لا تعرفه الكثير من دول حوض نهر النيل، معقبًا: «يتم إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي ومعالجتها لاستخدامها مرة أخرى، ما يرفع من عجز المياه في الزراعة».





