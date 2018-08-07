مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا نسعى لتغيير النظام الإيراني

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، أمس الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تسعى لتغيير النظام في إيران، رغم إعادتها فرض العقوبات على طهران والتي رفعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كجزء من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

وأوضح "بولتون" في مقابلة على محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية: "إن سياستنا ليست تغيير النظام، نريد أن نمارس ضغطًا غير مسبوق على حكومة إيران لتغيير سلوكها، وحتى الآن لم يبدوا أي مؤشر على استعدادهم للقيام بذلك".

واعتبر أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران "تعكس معارضة قديمة داخل البلاد للنظام، ذاكرا أنها "لم تكن بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية".

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، عن اعتقاده بأن "النظام (الإيراني) في وضع هش للغاية"، مضيفا أن "السؤال الحقيقي هو ما إذا كان الحرس الثوري والمرشد الأعلى سيستخدمون القوة ضد شعبهم".

وأكد "بولتون" أن بلاده سوف تستمر في التركيز على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، قائلا: "ما نركز عليه هو برنامج الأسلحة النووية ودعم الإرهاب والأنشطة العدوانية".

يُذكر أن دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران دخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015.