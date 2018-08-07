صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تورينو

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل الفريق أمام تورينو في المباراة الودية التي ستُقام على ملعب «الأنفيلد روود».

وجاء محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية للريدز، والتي جاءت مكونة من:

حراسة المرمى: أليسون باكير

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - فيلبيس - مورينو

خط الوسط: فابينهو - فينالدوم - كيتا

خط الهجوم: صلاح - ماني - فيريمينو

وتعتبر مباراة تورينو المباراة الأخيرة للفريق ضمن استعداداته للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي سيبدأ 10 يوليو المباراة حيث يواجه ليفربول فريق ويست هام يونايتد في الجولة الأولى.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز في المباراة السابقة أمام نابولي الإيطالي بخماسية نظيفة وديا.