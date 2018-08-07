«الهند»: مقتل 4 جنود ومتمردين اثنين أثناء إحباط محاولة للتسلل لـ«كشمير»

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قال مسؤولون هنود، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 4 جنود ومتمردين أثنين قتلوا عقب أن حاولت مجموعة من المتمردين دخول الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير عبر الحدود الفعلية مع باكستان.

واندلع الاشتباك بالأسلحة عقب أن رصد الجنود المسلحين وهم يحاولون عبور خط السيطرة في منطقة جوريز الحدودية.

ويفصل الخط منطقة الهيمالايا المتنازع عليها إلى جزئين، أحدهما يخضع لسيطرة الهند والآخر لباكستان.

وقال الجيش الهندي -في بيان- إنه تم إحباط محاول التسلل وتم قتل مسلحين في الاشتباك، مضيفا أن ضابط برتبة ميجور و3 جنود قتلوا في الاشتباك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الباكستانية تستهدف مواقع هندية في منطقة جوريز منذ ليلة أمس الاثنين، حيث يعتقد الجيش إن هذه محاولة لتوفير الغطاء لتسلل مجموعة المسلحين.

وأفادت تقارير بأنه تم اعتراض ثمانية مسلحين. وقال مسؤولون إن العمليات مستمرة، وأن الجيش استدعى تعزيزات.

ويشار إلى أن الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير يشهد حركة انفصالية عنيفة تصاعدت حدتها في الثمانينيات.

وتتهم الهند باكستان بمساعدة المسلحين لعبور الحدود لتنفيذ الهجمات في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد وتصف المسلحين بالمقاتلين من أجل الحرية.