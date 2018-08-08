حسام حسن : أتحمل مسئولية الهزيمة أمام الأهلي

عبر حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي عن عدم رضاه عن اداء لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بهزيمة المصري أمام الأهلي 2-0 مساء اليوم علي ملعب الجيش ببرج العرب.

وأوضح "العميد" أن فريقه أضاع الفوز أو التعادل علي أقل تقدير، خاصة وأن الأهلي لم يكن في مستواه المعهود.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة :" أتحمل مسؤلية الهزيمة أمام الأهلي، قدمنا أداء سلبي ولم نكن في مستوانا المعهود، لو لعبنا بمستوانا خلال المباريات السابقة لاستطعنا تحقيق الفوز أو التعادل، خاصة أن الأهلي لم يكن في مستواه بالإضافة إلي غياباته المؤثرة".

وأضاف :" حاولت تنشيط الهجوم عن طريق التغيرات، واستغلال حالة الأهلي الغير الجيدة ، التي أعطتني الجرءة للهجوم لكن إصابة إسلام صلاح كانت مفاجئة لنا".

وتابع :" الإرهاق والتعب وكثرة المباريات سبب في الأداء السيء اليوم، وتلك حالة الفرق التي تنافس في أكثر من بطولة".

وأتم :" سنحاول تدارك الأخطاء خلال الفترة القادمة وسنعمل علي زيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي، ومتابعة التدريبات البدنية للفريق حتي نسطيع مواصلة المنافسة في جميع البطولات التي نشارك بها".