هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوقيع عقوبات قاسية على كل من يتعامل تجاريا مع إيران، بعد وقت قصير من دخول العقوبات الأمريكية على واشنطن حيز التنفيذ.

وقال «ترامب» في تغريدة له عبر «تويتر»، اليوم الثلاثاء، «إن الولايات المتحدة لن تتعامل تجاريا مع كل من يجري معاملات تجارية مع إيران.. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك».

وأكد «ترامب»، أن العقوبات على إيران ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!