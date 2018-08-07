إعادة تشغيل مطار فرانكفورت بالكامل بعد إخلاء جزئي له ظهر اليوم

أعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل المناطق التي كان قد شملها الإخلاء الجزئي في مطار فرانكفورت ظهر اليوم.

وذكرت الشرطة في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تم استئناف التشغيل".

وأضافت الشرطة: "نتوجه بالشكر لجميع المسافرين وموظفي المطار على تفهمهم وسلوكهم المنضبط".

يشار إلى أن مشكلة أمنية تسببت في إخلاء لأجزاء من مطار فرانكفورت في وقت سابق اليوم، حيث كان هناك عملية شرطية في منطقة "إيه" بصالة 1، وتم وقف صعود الركاب إلى طائرات في هذا الجزء من المطار، كما تم إخلاء المناطق الأمنية في المستويين الثاني والثالث.

وأوضح رضا أحمري وهو متحدث باسم الشرطة الاتحادية في مطار فرانكفورت سبب الإخلاء الجزئي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم بقوله : "إننا نعلم أن شخصا على الأقل وصل إلى المجال الأمني بغير وجه حق".

وأضاف أن عمليات التفتيش الأمنية لم تنته بعد، وأوضح أنه لهذا السبب قررت قيادة العمليات وقف الصعود إلى الطائرات وإخلاء المجال الأمني.