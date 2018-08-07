«الآثار» تنفي سرقة أيقونة أثرية للمسيح والسيدة العذراء من المتحف القبطي

نفت رئيس قطاع المتاحف، إلهام صلاح، ما نشر ببعض المواقع عن سرقة أيقونة أثرية للسيد المسيح والسيدة العذراء من المتحف القبطي، والعثور عليها في أحد صناديق المخلفات في محاولة لتهريبها.

وأكدت صلاح، أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، حيث أن الأيقونة المشار إليها غير أثرية وانما مستنسخ، كانت موجوده بصندوق أمام مخزن الأحراز الخاص بالمتحف القبطي، تمهيدا لنقلها إلى القسم التعليمي بالمتحف لتدخل ضمن البرنامج التعليمي الذي يقوم به المتحف بهدف رفع الوعي الآثري لدى الأطفال والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة لتعريفهم بمقتنيات المتحف التى تعبر عن تاريخ وحضارة بلادهم.

وأضافت أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية كانت قد وافقت على امكانية استخدام الأحراز الغير أثرية في البرامج التعليمية والفنية التي يتم تنفيذها في مختلف الأقسام التعليمية بالمتاحف المصرية كمجسم حي يساعد الأطفال في التعرف على المستنسخ الآثري عن قرب ولمسه بايديهم لمعرفة المواد المستخدمة في صناعة الأثر وشكله وطريقة صناعته.

ورفعت رئيسة قطاع المتاحف مذكرة مفصلة عما حدث للدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي أمر بتحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية لأنه على الرغم من عدم أثرية الأيقونة إلا أنه لايجب أن تترك خارج مخزن الأحراز.