فرج عامر: أثق في وعي الجماهير المصرية بشأن عودتها للملاعب

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن عودة الجماهير تمثل ضرورة ملحة بالنسبة للرياضة في مصر، متابعًا: «مفيش كرة بدون جماهير، وعدم وجود الجماهير بتخلي الكرة بلا معنى».

وأشار «عامر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إلى ثقته في وعي الجماهير المصرية، بشأن عودتها للملاعب، خاصة بعد حل روابط تشجيع الأندية، التي كانت تضم عددًا من المندسين، بحسب قوله.

وأوضخ أنه من المهم الالتزام بتوصيات النيابة بشأن أخد جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين الملاعب قبل عودة الجماهير، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية لمنع أي اختراق في أسوار الملاعب.

وطالب بضرورة تغليظ العقوبات على من يخرج عن النص، أثناء المباريات، لإحداث الإثارة أو البلبة، مستطردًا أن بعض اللاعبين يقومون باستفزاز الجماهير داخل الملاعب.

وتابع: «أهم حاجة قبل زيادة الوعي عند الجماهير، هي تصرفات المدربين واللاعبين داخل الملاعب»، مشيرًا إلى انفعالات بعض المدربين التي تساهم في خلق جو من المشاحنات التي تثير الجماهير.