قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالقاهرة، تناولت ملف أزمة قطر ومقاطعة الرباعي العربي لها.

وأضاف متحدث «الرئاسة»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن هناك تطورًا ملموسًا بشأن الأزمة القطرية، متابعًا أن الكرة الآن في ملعب قطر، لإنهاء المقاطعة بتنفيذ مطالب الدول الأربع الـ13، لذلك عليها التحرك بفاعلية تجاه ذلك الأمر.

وحول التدخلات الكندية في شؤون السعودية بإصدار بيان يطالب بالإفراج عن بعض الناشطات في مجال حقوق المرأة، أكد رفض مصر أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والمنطقة العربية.

وغادر ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بعد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث القضايا الإقليمية والدولية.

وقررت المملكة أول أمس الأحد، تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بينها وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، واستعدت سفيرها من هناك للتشاور، واعتبرت السفير الكندي لديها شخصًا غير مرغوب فيه وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.