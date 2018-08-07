هزاع بن زايد: زيارة ولي عهد أبو ظبي لمصر تؤكد الثوابت المشتركة بين البلدين

قال مستشار الأمن الوطني الإماراتي ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إن زيارة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد على الثوابت والقيم التي تجمع البلدين الشقيقتين.

وأضاف في تغريدة عبر موقع «تويتر»، مساء الثلاثاء: «يدًا بيد واجهنا التحديات ومعًا نواصل طريق النهضة والتنمية والبناء والعلاقات المميزة نحو المستقبل المشترك».

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، قد وصل إلى القاهرة صباح الثلاثاء، في زيارة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبله في مطار القاهرة، قبل أن يتوجها إلى قصر الاتحادية لعقد جلسة مباحثات.