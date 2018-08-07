ينظم مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية، في الفترة من السبت المقبل وحتى 15 أغسطس، معسكر إعداد القيادات الطلابية بمقر المركز بمجمع الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية بسموحة، تحت رعاية د. عصام الكردى، رئيس الجامعة، وبحضور ومشاركة طلاب الجامعة وحديثى التخرج.

ويهدف المعسكر إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى الشباب لمواجهة تحديات العمل والتغلب عليها، وتأهليهم للمشاركة فى عمليات التنمية، والقدرة على اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، والإطلاع على أهم النظم والمفاهيم ونظريات القيادة الحديثة، وإعداد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية.

صرح بذلك د. محمد بلال، المدير التنفيذى للمركز، وأضاف أن المعسكر يتضمن حلقات نقاش، وعصف ذهنى، ومجموعات عمل، وتبادل أدوار، وحالات عملية وتطبيقية، يأتى تنظيم المعسكر بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى للشباب، والذى تحتفل به الأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان «إعطاء مساحة مأمونة للشباب».