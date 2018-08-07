بيونسيه تكشف عن تفاصيل مثيرة أثناء ولادة طفليها التوأم

كشفت الممثلة والمغنية الأمريكية، بيونسيه، عن عدد من التفاصيل المثيرة حول حملها في توأم ومدى الصعوبة التي واجهتها أثناء الولادة والتغيرات التي طرأت على جسدها منذ ذلك الوقت، وذلك في مقال نشر بمجلة "فوج" يوم الإثنين.



وقالت بيونسيه (36 عاما) إن الطفلين التوأم ولدا في قسم للولادة القيصرية الطارئة لأن صحتهما وصحتها كانت في خطر. وأشارت إلى أن الطفلين أمضيا عدة أشهر في العناية المركزة، بحسب ما كتبت في عدد سبتمبر من المجلة.



وكشفت عن أنها عندما ولدت توأمها، رومي وسير، في 13 يونيو 2017، كانت تزن حوالي 100 كيلوجرام لأنها كانت "متورمة بسبب تسمم الدم"، ولزمت الفراش لأكثر من شهر.



وتسمم الدم، المعروف أيضا باسم تسمم الحمل، هو اضطراب في ضغط الدم يحدث للنساء الحوامل.



وقالت إنها بعد ولادة طفلها الأول، بلو إيفي، عام 2012، ضغطت على نفسها من أجل أن تخسر الوزن الزائد بسبب الحمل سريعا.



لكنها قالت إن الأمور كانت مختلفة بعد ولادة التوأم.



وقالت إنها على سبيل المثال كانت صبورة مع نفسها و"استمتعت بانحناءات جسمها الممتلئة" ولم تكن ترتدي أي شعر مستعار أو كثير من الماكياج في سلسلة من الصور صاحبت مقالها في المجلة.



وأضافت: "حتى يومنا هذا، ذراعيّ وكتفيّ وثدييّ وفخذيّ أكثر امتلاء. ولدي القليل من الترهل في البطن، وأنا لست في عجلة من أمري لكي أتخلص من ذلك".