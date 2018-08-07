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«الأرصاد»: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 10:55 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 10:55 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.
وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، إنه «من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك».
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 27
وسط الدلتا 35 26
الإسكندرية 31 24
شرم الشيخ 38 31
أسوان 42 29


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