الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين في تعز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لمسلحي الحوثيين في مدينة تعز 275 كم جنوب صنعاء.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله، إن "قوات الجيش الوطني في اللواء 22 المتمركزة في جبل صبر أسقطت طائرة استطلاع للمليشيا الانقلابية مزودة بكاميرا".

وأضاف المصدر أن "الطائرة التي تم إسقاطها ذات لون أسود وحجمها صغير، كانت تستخدمها المليشيا الحوثية لاستكشاف مواقع قوات الجيش الوطني في القطاع السادس التابع للواء 22 ميكا".

ويشهد عدد من المواقع في مدينة تعز معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية منذ نحو أربعة أعوام، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في الجانبين، الى جانب المدنيين.

وتسيطر قوات الجيش الحكومي على معظم أجزاء مدينة تعز، بينما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا مطبقا.