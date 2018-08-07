محافظ سوهاج يعلن سفر 521 من حجاج الجمعيات الخميس المقبل

أعلن محافظ سوهاج، أيمن عبدالمنعم، عن سفر 521 من حجاج الجمعيات بعد غد الخميس، لأداء مناسك الحج هذا العام، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها، بالتعاون مع «الأوقاف والصحة» والجمعيات الأهلية، بعد إجراء كافة الكشوفات الطبية للحجاج وحصولهم على التطعيمات اللازمة.

وكشف المحافظ، عن تكليف مديرى الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة لعقد ندوات توعية، بالاشتراك مع «الأوقاف»، قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه، والآداب التي يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالصًا لوجه الله.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أنه تقرر سفر حجاج الجمعيات الخميس المقبل على رحلتين، الأولى لـ300 حاج رحلة رقم 4048، وتحركهم من ميدان الشبان المسلمين الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء، والثانية 221 حاج رحلة، رقم 4052 وتحركها من ميدان الشبان المسلمين أيضا الساعة العاشرة صباح الخميس، حيث سيتم نقلهم بأتوبيسات مكيفية تسهيلا عليهم للوصول في المواعيد المحددة لعدم حدوث أي تأخير.