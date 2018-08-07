«الخارجية»: مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعتبرها نتاجا مباشرا للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخراً بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة.

وأكد أبو زيد، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيرا إلى تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.