الشرطة الألمانية: إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بسبب عمليات شرطية

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت اليوم بسبب عمليات شرطية.

وكتبت الشرطة، اليوم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيكون هناك عمليات شرطية في أجزاء من الصالة 1 في مطار فرانكفورت»، لافتة إلى أن ذلك يشمل أيضا وقف صعود الركاب للطائرات في هذه الصالة. وأضافتأنه تم إخلاء المناطق الأمنية بالفعل في المستويين الثاني والثالث.

ولم يذكر أفراد الشرطة أي تفاصيل أخرى في البداية، وقالوا: «سوف يلي ذلك مزيد من المعلومات».

ومن جانبها، أكدت شركة «فرابورت» المسؤولة عن تشغيل المطار عملية الإخلاء ووقف الصعود. وقالت متحدثة باسمها إن الصعود توقف قرابة الساعة 11:30 (بالتوقيت المحلي).

يذكر أنه كان تم إخلاء صالة في مطار ميونخ في شهر يوليو الماضي، بسبب وصول سيدة إلى المجال الأمني دون تفتيش. وتسبب ذلك في إلغاء نحو 200 رحلة جوية على الأقل، وتسبب في حدوث تأخيرات في نحو 60 رحلة جوية.

وكان قد حدث موقف مشابه في صالة رقم واحد بمطار فرانكفورت قبل عامين تقريبا، إذ مضت سيدة إلى المجال الأمني بعد تفتيش حقيبة يدها، على الرغم من عدم انتهاء تفتيشها. وتسبب إخلاء الصالة حينها في التأثير على نحو 5 آلاف مسافر تقريبا.