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بمشاركة حجازي.. ويست بروميتش يتعادل مع نوتنجهام فورست

محمد مجدي
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 11:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 11:56 م

تعادل فريق ويست بروميتش ألبيون أمام نوتنجهام فورست بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي والتي شهدت مشاركة أحمد حجازي أساسيا في المباراة.

وسجل عدلان قديورة الهدف الأول لنوتنجهام في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، عادل ماثيو فيليبس النتيجة لبروميتش في الدقيقة 87.

وحقق ويست بروميتش أول نقطة له في الدوري بعد أن خسر في المباراة الأولى أمام بولتون واندررز بهدفين مقابل هدف، فيما حقق نوتنجهام ثاني نقطة له في الدوري في بعد أن تعادل في المباراة الثانية على التوالي.


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