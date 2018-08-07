سارة سلامة تكشف عن حسابها الرسمي الجديد بـ«فيسبوك»

أعلنت الفنانة سارة سلامة عبر فيديو «لايف» بصحبة المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، عن حسابها الشخصي الجديد عبر موقع «فيسبوك»، والذي يحمل اسم «سارة علي» وليس «سارة سلامة».

وقال وليد حجاج، إن سبب تسمية الحساب باسم «سارة علي» يعود لوجود عدد كبير من الصفحات الوهمية التي تحمل اسم «سارة سلامة»، مما استوجب استخدام الاسم الرسمي المذكور في البطاقة الشخصية، مؤكدا أن الحساب سيتم تعديله لسارة سلامة قريبا.

وأشار «حجاج» إلى أنه يتم حاليا غلق جميع الحسابات المزيفة عدا حساب واحد فقط، سيتم غلقه قريبا، بعد توثيق الحساب الشخصي والصفحة الرسمية لـ«سلامة».

ومن جانبها، طلبت سارة سلامة من جمهورها الاستمرار في إرسال «ريبورت» للحساب الموثق الذي يحمل اسمها بموقع «إنستجرام»، مؤكدة أن ذلك سيساعدها في غلقه سريعا وإنشاء حساب رسمي آخر.