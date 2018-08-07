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توقعات بارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا إلى 39 درجة مئوية اليوم

توقعات بارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا إلى 39 درجة مئوية اليوم
توقعات بارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا إلى 39 درجة مئوية اليوم
أوفنباخ- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 11:44 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 11:44 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 39 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يظل الطقس جافا شمالي البلاد، بينما يشهد الجنوب عواصف قوية مصحوبة بأمطار كثيقة وهطول لحبات البرد.

ولم تهطل الأمطار تقريبا ليلة الاثنين، وانخفضت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما يتراوح بين 14 و21 درجة مئوية، ووصل الانخفاض في شمال وشرق البلاد وعند المرتفعات المتوسطة إلى 12 درجة مئوية.

ويرتفع خطر العواصف في ألمانيا خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد البلاد عواصف مصحوبة بأمطار كثيفة بعد غد الخميس لتنخفض درجات الحرارة مجددا في بعض المناطق.


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