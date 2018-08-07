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الإمارات: دول مجلس حقوق الإنسان غير مقتنعة بالادعاءات القطرية

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 6:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 6:46 م

قال الممثل الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بجنيف، السفير عبيد سالم الزعابي، إن رد بلاده على الدعوى القطرية دحض جميع ادعاءات الدوحة بارتكاب الإمارات إجراءات تمييزية ضد القطريين على أرضها.

وأضاف «الزعابي»، بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الدوحة تستخدم وتمول منظمات وهمية لدعم افتراءاتها، لكن دول مجلس حقوق الإنسان غير مقتنعة بهذه الادعاءات القطرية، مؤكدًا أن الإمارات تحترم جميع المواثيق والاتفاقات الدولية.

وتابع أن بلاده بذلت قصارى جهدها واتخذت الإجراءات كافة لحماية القطريين المقيمين على أراضيها، مستطردًا: «إسهامات الإمارات كبيرة وعظيمة في مجال حقوق الإنسان وتاريخها يشهد بذلك».

وذكر أن السياسة القطرية قائمة على المراوغة وتستعمل آليات الأمم المتحدة لشغل الرأي العام عن جوهر أزمتها، مضيفًا: «على الدوحة تنفيذ مطالب الدول العربية والإسلامية التي قاطعتها ومحاولات التدويل والمراوغة لن تنجح».

ورفعت قطر في الحادي عشر من يونيو الماضي، دعوى قطرية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم الإمارات بارتكاب إجراءات تمييزية ضد القطريين


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