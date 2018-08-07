ضبط مدير العلاج الحر بالقناطر بتهمة تقاضي رشوة

تمكنت أجهزة مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية خلال تقاضيه رشوة بلغت 50 ألف جنيه مقابل التلاعب في تراخيص والتغاضي عن مخالفات بإحدى المستشفيات الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لأجهزة مباحث الأموال العامة بقيام الدكتور عمرو. م، مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، بطلب رشوة من مسؤولي مستشفى خاص مقابل التلاعب في إصدار تراخيص المستشفى والتغاضي عن المخالفات وانعدام الاشتراطات الخاصة بصدور الترخيص.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق، مدير إدارة البحث الجنائى، وتم تسجيل لقاءات المتهم ومسؤلي المستشفى بالصوت والصورة وخلال تقاضيه مبلغ الرشوة، تمكنت قوة من ضبطه متلبسا، وتحريز مبلغ الرشوة 50 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار نيابة الأموال العامة المختصة لاتخاذ شؤنها.

من جانبه، قال د. حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إنه تقرر وقف الطبيب المذكور عن العمل، وتكليف د. محمد عبد الرحمن، بعمل مدير العلاج الحر بالإدارة، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.