تصويت بالإجماع لإزالة نجمة «ترامب» نهائيا من ممشى المشاهير

صوتت مدينة ويست هوليوود بالإجماع، أمس، لصالح إزالة نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ممشى المشاهير.

ووافق مجلس المدينة المؤلف من خمسة أعضاء على اقتراح طرحه رئيس بلدية هوليوود، برو تيمبور جون داميكو، ورئيس مجلس المدينة، ليندسي هورفاث، بشأن إزالة نجمة ترامب.

وقال أصحاب المقترح إنه يجب إزالة النجمة "بسبب المعاملة المثيرة للقلق لترامب للنساء وأفعال أخرى".

وقبل التصويت، أشار مجلس مدينة ويست هوليوود إلى سياسات ترامب، بما في ذلك قراره الانسحاب من اتفاقية باريس، وفصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود المكسيكية وغيرها.

وحصل ترامب على النجمة في ممشى المشاهير بالقرب من هايلاند أفينو، في عام 2007، ومنذ أن أصبح رئيسا، تم تخريب النجمة عدة مرات، آخرها في يوليو الماضي، حيث قام أوستن ميكيل كلاي، البالغ من العمر 24 عاما، بتدمير النجمة باستخدام معول، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

وبرزت هناك دعوات عديدة لإزالة نجمة ترامب، عندما أشار إلى المهاجرين المكسيكيين بأنهم مغتصبون ومجرمون خلال حملته الرئاسية.

يشار إلى أن التصويت غير ملزم قانونيا، حيث لا يمتلك مجلس المدينة سلطة قضائية على ممشى المشاهير، كما أكد عمدة ويست هوليوود جون دوران أن "التصويت رمزي".

في المقابل، أكدت غرفة التجارة بهوليوود، التي تمتلك السلطة القضائية على الممشى، إن نجمة ترامب آمنة حتى الآن، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية

بدوره، قال رئيس الغرفة ليرون جوبلر: "عندما نتلقى رسالة من مدينة ويست هوليوود، سيتم إحالتها إلى لجنتنا التنفيذية للنظر فيها في اجتماعهم القادم. وحتى الآن، لا توجد خطط لإزالة أي نجوم من ممشى المشاهير في هوليوود".