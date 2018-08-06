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فيديو.. وائل جسار يكشف عن أغنيته الجديدة «بالصدفة»

الفنان وائل جسار
الفنان وائل جسار
كتبت- دينا درويش:
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 2:27 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 2:27 ص
كشف الفنان وائل جسار عن أغنيته الجديدة «بالصدفة»، حيث نشر عبر حسابه بموقع «إنستجرام» مقطع فيديو وهو يقود سيارته ويستمع لمقطع من الأغنية، وعلق قائلا: "غدا في الإذاعات ويوتيوب".

«بالصدفة» من كلمات وألحان وتوزيع محمود عيد، وإنتاج أربيكا.

وكان جسار قد أحيا حفل غنائي كبير على المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأردنية، يوم 21 يوليو الماضي، وذلك على هامش فعاليات مهرجان جرش في الأردن.

جدير بالذكر أن وائل جسار طرح أغنية «حب وماتحبش» على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عادل عايش.



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