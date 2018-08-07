«السعودية» تعتزم تركيب كاميرات مراقبة داخل مساجدها

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، أن الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجّه بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بالمساجد، وذلك خلال تصريح للوزير خلال جولة تفقديه له أمس الأول.

في الوقت نفسه، أفادت "بي بي سي" عربي، بأن السلطات في المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق تطبيق على الهاتف المحمول لمراقبة الخطب الدينية والصلوات في المساجد، والسماح للمصلين بمعرفة ما إذا كان من المتوقع أن يستمر الداعية في إلقاء الخطب لفترة طويلة أم لا.

ونقلت "بي بي سي" تصريحًا عن الوزير بأن التطبيق سيسمح بمراقبة المساجد ليتم تقييم الخطبة ومدتها الزمنية بالدقيقة والثانية.

جاء ذلك بعد يومين تقريبًا من لقاء وزير الشؤون الإسلامية مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، إذ أصدر الأول بياناً قال فيه: "حريصون على تطوير التعاون مع وزارة الاتصالات في مختلف وسائل الاتصال والتقنية الحديثة بما يخدم رسالة الوزارة وأهدافها في خدمة "بيوت الله"، والدعوة إلى دينه وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار الهدامة ويتواكب مع رؤية المملكة.

من جانبها، نقلت صحيفة "المناطق" السعودية عن وزير الدولة للشؤون الإسلامية، تصريحات خلال جولته التفقدية لفروع الوزارة في المنطقة الشرقية، قال فيها :"هناك فئة خرجت علينا وأخذوا شبابنا إلى الشر، وهم الآن يسكنون أفخم البيوت ويركبون أفخم السيارات وأرصدتهم مليئة من الصدقات والزكوات".

ونقلت عنه قوله بأن أي شخص يستغل منبرًا من المنابر سيتم منعه لدفع شره وشر من جاء به، لأن "الدعوة ليست ميداناً للعبث" على حد وصفه.

وعلّق: "الدعوة أصبحت ميداناً لمن لا ميدان له، وسوقا لمن لا سوق له، ودخل من خلاله بعض الدعاة سواء بعلم أو لا، وهذا بلا شك شر عظيم ".