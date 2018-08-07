مصدر بـ«الحشد الشعبي»: مقتل 3 داعشيين في محافظة صلاح الدين العراقية

أعلن مصدر في الحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" شرقي قضاء الدور، 150 كلم شمال بغداد.

وقال مصدر في الحشد، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن: "قوة من اللواء 21 للحشد الشعبي نصبت كمينا لعناصر داعش بالقرب من منطقة مطيبيجة شرقي الدور بعد منتصف الليلة الماضية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش، فيما فر اثنان منهم إلى جهة مجهولة".

وأكد أنه لم يُصب أي من أفراد الحشد الشعبي في العملية، مضيفا: "الكمين استهدف العناصر لدى محاولتهم التسلل إلى مقار خلفية للحشد الشعبي ودور للمواطنين".

ولا تزال المناطق جنوبي محافظة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر هجمات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والمواطنين، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.