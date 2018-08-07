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سيرينا ويليامز تأسف لعدم تمكنها من قضاء وقت كاف مع رضيعتها

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 3:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 3:20 م

أكدت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أن أكثر ما يقلقها أنها لا تقضي وقتا كافيا مع ابنتها الرضيعة أولمبيا البالغة من العمر 11 شهرا.

وقالت ويليامز36 عاما عبر "انستجرام": "أعمل كثيرا وأتدرب وأحاول أن أكون الرياضية الأفضل، ولكن هذا أيضا يعني أنني لا أقضي الوقت الكافي معها (ابنتها) كما أريد".

وترى اللاعبة الأمريكية أن العديد من السيدات يدركن حقيقة هذا التوازن بين رعاية أطفالهن و حياتهن العملية.

وأضافت: "أنتن بطلات حقيقيات... أنا هنا لأقول: إذا كان لديكن يوم أو أسبوع صعب فلا تشعرن بالاستياء، أنا أيضا يحدث لي نفس الشيء... الشعور بأنني لا أقوم على نحو كاف بواجباتي اتجاه ابنتي أمر طبيعي للغاية".

وتجرعت ويليامز قبل أسبوع مرارة الهزيمة الأسوأ لها في مسيرتها، في كاليفورنيا عندما خسرت 6 / 1 و6 / صفر أمام البريطانية جوانا كونتا، وذلك قبل أن تعلن انسحابها من بطولة مونتريال لأسباب شخصية.

 


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