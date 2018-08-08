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يكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، غداً الأربعاء بمقر الوزارة ، منتخب ناشئي وناشئات الإسكواش بعد الفوز ببطولة العالم للفرق والفردي والتي أقيمت في الهند في الفترة من 18 إلي 29 يوليو الماضي.

وحقق المنتخب الوطني لناشئي الإسكواش بطولة العالم للفرق والتي أقيمت في الهند ، بعد الفوز علي نظيره الانجليزي بنتيجة 2 / 0 في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن لاعبي المنتخب المصري حققوا لقب الفردي في منافسات الناشئين بعدما حصد مصطفى عسل اللقب، وفي منافسات الناشئات بعدما اقتنصت روان العربي اللقب.

وفاز مروان طارق ، على الإنجليزي نيك ويل بثلاثة أشواط إضافية، قبل أن يتغلب عمر التركي بنفس النتيجة علي الانجليزي سام تود.

وحقق المنتخب الوطني للناشئين لقب بطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه بعدما توج باللقب نسخ 1994 و2006 و2010 و2012 و2014 و2018.