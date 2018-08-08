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اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسؤولين تلتقي تمهيدا للاجتماع الوزراي

اللجنة السودانية المصرية المشتركة
اللجنة السودانية المصرية المشتركة
كتبت - سنية محمود
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 11:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 11:14 م

عقدت لجنة كبار المسئولين في السودان ومصر برئاسة وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم ومساعد وزير الخارجية المصري سامي عيسى اجتماعها اليوم بالقاهرة، لبحث عمل الجان المشتركة بين البلدين في مجالات السياسة والنقل والزراعة والأغذية والتعليم والخدمات تمهيدا لرفع تقريرها للوزراء في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيسا البلدين خلال زيارة الرئيس المصري إلى السودان مؤخرا، مشيرا إلى أن انعقاد اللجان يشكل سانحة للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون المشترك لأنها تحظى بدعم إرادة سياسية عليا، مشددا على ضرورة الوصول إلى مشروعات كبرى بين البلدين في مجالات البني التحتية والنقل النهري والأغذية والزراعة، وكذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية لتحقق أكبر منفعة للشعبين الشقيقين، خاصة و"أننا نواجه تحديات إقليمية ودولية تستدعي هذا النوع من التعاون لبناء علاقة استراتيجية".

وأكد وكيل الخارجية على أهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين والتي تبلغ مائة مذكرة تم التوصل لها عبر 39 لجنة وزارية.

وأشار سيادته إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تلك المشروعات لتحقيق الفائدة المرجوة.


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