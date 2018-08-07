محكمة عراقية تقضي بإعدام 5 أشخاص بتهم الإرهاب

قضت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 5 أشخاص شنقا حتى الموت؛ لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، وتنفيذهم جرائم إرهابية في العراق.

وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي اليوم، إن المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية نظرت في قضايا 5 مدانين بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي عملوا في مفاصل عدة في التنظيم، وأنهم اشتركوا بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي نينوي والأنبار، فضلاً عن ارتكابهم عمليات إرهابية.

وذكر أن المحكمة أصدرت أحكامها بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين الـ5، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وتصدر المحاكم العراقية في أرجاء البلاد بشكل شبه يومي أحكاما قضائية متنوعة بحق المدانين بقضايا الإرهاب والانتماء لتنظيم «داعش»، إضافة إلى جرائم جنائية متنوعة تصل أحكامها إلى الإعدام والسجن المشدد لمدد مختلفة.