في أكبر جزيرة نهرية في العالم بالهند يعيش جداف بايينج، صاحب الفضل الأكبر في تكوين غابة حيوانية كبيرة في الجزيرة، وذلك لأنه استمر في زراعة الأشجار طيلة الـ40 عاما الماضية دون توقف؛ بسبب الدمار الذي لحق بالأرض بعد نوبة من الفيضانات الشديدة والجفاف عام 1979.

"بايينج" بدأ رحلته بزراعة 3 شجرات لأول مرة عام 1979، وكان الدافع وقتها حسبما قال، هو إجراء أي محاولة لحماية أرض وطنه من التآكل، فقد قرر عندما كان شاب يبلغ من العمر 16 عاما، المداومة على زرع النبات في التربة القاحلة كل يوم، لتغطي غابته بعد 39 عاما 1360 فدانا، الأمر الذي جعلها أكبر من حديقة سنترال بارك الشهيرة في أمريكا، واتخذتها الحيوانات موطنا لها، فيسكنها الآن النمور، البنغال، ووحيد القرن، والنسور والفيلة.

يقول "جداف" الإنسان البسيط الذي يعمل مع زوجته في بيع الألبان، إنه لن يتوقف عن زراعة شتلات الأشجار حتى أنفاسه الأخيرة، وإنه يكرس كل وقته لخدمة غابته، كما علق على مشكلة قطع الأشجار قائلا: "البشر يستهلكون كل شيء حتى لا يبقى شيء، لا شيء آمن من البشر ولا حتى النمور أو الأفيال".

تم الاعتراف بعمله في الحفاظ على البيئة عام 2015، كما تم تكريمه من الحكومة الهندية في نفس العام، وفي نفس السياق يتحدث عنه الدكتور "أروب كومار" من المعهد الهندي للتكنولوجيا بقوله "لقد أظهر بايينج بالفعل مثالا على ذلك أنه إذا كان بإمكان شخص واحد، بجهوده الخاصة، القيام بهذا النوع من الزراعة، فلماذا لا يفعل الآخرون؟".

"باينج" أكد على تمسكه بالحفاظ على البيئة وتمسكه بأشجاره معبرا "أقول للناس: قطع أشجاري لا يفيدك بشيء.. اقطعني أولا قبل أن تمسها بسوء".