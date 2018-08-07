مصر المقاصة يبدأ استعداداته لمباراة المقاولون العرب

بدأ نادي مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف استعدادته لمباراة المقاولون العرب والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء في تمام السابعة إلا ربع بستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.

وأعلن طلعت يوسف عن قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب، حيث ضم 22 لاعبا لقائمة المباراة المكونة من: : أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو ــ أحمد عبد العزيز مودى – محمد دبش – محمود وحيد – عصام صبحى – أحمد محسن – صلاح ريكو – إيريك ترواري – هاني سعيد – محمد تونى – رجب عمران – محمد رمضان – باولن فوافي – صلاح عاشور – جون أنطوي – محمد دسوقي – وليد عادل – أسامة جلال – طه عادل .

دخل الفريق معسكرًا مغلقًا اليوم الثلاثاء حيث خاض فريق المقاصة مرانًا خفيفًا ، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعلى إثرها أعلن طلعت يوسف قائمة المباراة.