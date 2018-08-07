وافق مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد عبد الباري، رئيس الجامعة، على تعيينات وترقيات جديدة، شملت تعيين ومنح اللقب العلمي لـ30 عضو هيئة تدريس بكليات الجامعة.

ففي كلية الطب البشري وافق المجلس على تعيين كلا من: "الدكتور أسامة محمود أحمد الخولي، والدكتورة أشجان عبد الله عبد العال، في وظيفة أستاذ بقسم طب الأطفال، والدكتورة هالة علوي هاشم، في وظيفة أستاذ بقسم الهستولوجيا".

كما تم منح الدكتور ياسر محمد حسين خليفة، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بقسم الجراحة العامة تخصص دقيق "جراحة جهاز هضمي"، وتعيين كلا من: "الدكتور أحمد عبد الصمد إبراهيم الحوالة، والدكتورة مي عبد الفتاح محمد نعمة الله، في وظيفة أستاذ مساعد بقسم طب الأطفال".

وتعيين الدكتور خالد عبد الفتاح عبد الحميد، في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجي، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من: الدكتورة قسمت محمد محمد فوزي، بقسم الباثولوجيا، والدكتورة رحاب شعبان عبد المقصود، بقسم الكيمياء الحيوية الطبية، والدكتورة سماح فتحي عباس مرسي، بقسم الروماتيزم والتأهيل.

وفي وظيفة مُدرس، وافق المجلس على تعيين كلًا من: الدكتور أشرف عبد العظيم السيد الغرباوي، والدكتور تامر حسن وصيفي بابلي، بقسم الجراحة العامة، والدكتور أحمد مختار أحمد، والدكتور أحمد سلام سليمان، والدكتورة مي محمود سامي إبراهيم، بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور أحمد إسماعيل محمد إسماعيل، بقسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور محمد رضا عبد العزيز، والدكتور أحمد السيد عطية، بقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور يامن صفوت عبد الدايم، بقسم جراحة العظام، والدكتورة رباب محمد عبد الحي، بقسم الأشعة التشخيصية، والدكتورة دينا محمد نجيب، بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، والدكتور أحمد عبد اللطيف صالح علي إبراهيم، بقسم طب الأطفال.

وفي كلية الطب البيطري، وافق المجلس على تعيين الدكتورة دينا محمد محمد الصادق، في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأنسجة والخلايا.

وفي كلية الهندسة، وافق المجلس على تعيين الدكتورة مني أبو الوفا مجاهد، في وظيفة أستاذ مساعد بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج، وفي وظيفة مدرس، وافق المجلس على تعيين كلا من: الدكتور محمد رضا علي عليوة عمارة، بقسم الهندسة الإنشائية، والدكتور أحمد وجيه عبد الله، بقسم هندسة التصميم الميكانيكي.

وفي كلية العلوم، وافق المجلس على تعيين الدكتورة رانيا محمد أحمد خليل، في وظيفة أستاذ بقسم الفيزياء، والدكتور أشرف صبري عبد الفتاح، في وظيفة أستاذ تخصص "ميكروبيولوجي فطريات" بقسم النبات، ومنح الدكتور رشا محمد أحمد كبيش، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ تخصص "بيولوجيا جزئية" بنفس القسم.

وفي كلية التربية، وافق المجلس على تعيين الدكتور حسن مصطفى حسن سويلم، في وظيفة مدرس بقسم أصول التربية.

وفي كلية الزراعة، وافق المجلس على تعيين كلًا من: الدكتور هاني عبد الرؤوف متولي وفا، بقسم الوراثة، والدكتورة سهام عبد العال إبراهيم، بقسم النبات الزراعي في وظيفة أستاذ مساعد بالكلية.

وفي كلية الآداب، وافق المجلس على تعيين الدكتور السيد صلاح محمد الهادي، في وظيفة مدرس بقسم التاريخ.