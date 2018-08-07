مهمات جديدة للاعبي الزمالك في مباراة الداخلية الودية

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عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي كريستيان جروس محاضرة فنية على اللاعبين الذين سيشاركوا في لقاء اليوم عقب تأديتهم التدريبات البدنية وذلك على هامش المران المقام بمقر النادي حاليا.

وقام جروس خلال المحاضرة بشرح وتوضيح الخطة التي سيخوض بها اللقاء الودي المقرر له الخامسة مساء اليوم أمام الداخلية.

كما شرح المدير الفني للاعبين بعض الجمل التكتيكية ليقوموا بتنفيذها خلال اللقاء بالإضافة لأدوار معينة لبعض اللاعبين سيقوموا بتطبيقها وتنفيذها بالمباراة.

كما طالب جروس اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات واخذ اللقاء بجدية من أجل حجر مكان أساسي لهم باللقاءات القادمة.

ويخوض الفريق لقاء ودي في الخامسة مساء اليوم أمام الداخلية استعدادا لمواجهة القادسية الكويتي السبت القادم في البطولة العربية للأندية.