الغنام: الموسم المقبل مليء بالتحديات لسلة الأهلي

عبر طارق الغنام؛ قائد فريق كرة السلة رجال بالأهلي، عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع النادي، لافتا إلى أن التجديد لم يستغرق وقتا، في ظل علاقته القوية بالجميع داخل النادي.

وأوضح أنه يقدر جيدا ثقة مجلس الإدارة والجهاز الفني في قدراته والرغبة في استمراره بالموسم الجديد، وأنه سيبذل كل ما لديه من أجل مساعدة الفريق على المنافسة في كل البطولات التي يشارك بها، خاصة بطولتي دوري السوبر للمحترفين والبطولة الإفريقية.

وأشار الغنام إلى أن الموسم المقبل يشهد تحديات كبيرة بالنسبة له، حيث يرغب في تقديم أفضل ما لديه باعتبار أنه ربما يكون الموسم الأخير في مسيرته، ولرغبته في اختتام مشواره مع الفريق بالشكل الذي يليق بالسنوات التي قضاها داخل النادي.

وشدد على أنه جاهز لخدمة الأهلي من أي مكان؛ سواء كلاعب أو بعد الاعتزال، مؤكدا على أن النادي يمثل له بيته الأول والذي يفخر بالانتماء إليه.

ووجه الغنام رسالة إلى جماهير الفريق بأن تستمر في دعم الجهاز الفني واللاعبين في الفترة المقبلة، وتعهد بأن يقاتل الجميع من أجل الفوز بالبطولات لإسعادهم.