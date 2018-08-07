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وزير الري: الوزارة مسؤولة عن حماية السواحل ومتابعة التعديات عليها

محمد عبد العاطي وزير الري
محمد عبد العاطي وزير الري
دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 2:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 2:52 ص
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة مسؤولة عن حماية السواحل المصرية، ومتابعة التعديات عليها على امتداد 3500 كيلو متر.

وأضاف «عبد العاطي»، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الوزارة قامت بإجراءات خاصة لحماية سواحل البحر المتوسط من الغرق في فصل الشتاء الماضي.

وتابع: «غيرنا أسلوب الإدارة، وأصبح لدينا نظام مبكر لمتابعة الأمطار ونحذر الجهات المسؤولة قبلها بـ3 أيام؛ لاستغلال المياه، وتفادي حدوث سيول أو غرق للقرى».

وأشار إلى إنشاء 200 منشأه جديدة من سدود وخزانات لأمطار؛ لشحن خزانات المياه الجوفية في المحافظات، معقبًا: «يتم استغلال هذه المياه في الزراعة وفي المناطق الصحراوية في سيناء وسانت كاترين».


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