منظمات تحذر من تزايد صيد الدلافين وخنازير البحر

حذرت دراسة جديدة نشرت نتائجها ثلاث منظمات معنية برعاية الحيوانات اليوم الثلاثاء، من أن معدل صيد الدلافين وخنازير البحر أعلى مما كان يعتقد.

ووفقا لـ "معهد رعاية الحيوان" ومنظمتي "الحفاظ على الحيتان والدلافين" و"برو وايلد لايف"، يتم سنويا قتل أكثر من 100 ألف من الدلافين والحيتان الصغيرة وخنازير البحر، وجميعها ينتمي الى رتبة الحيتان.

واستند التقرير الصادر عن المنظمات الثلاث إلى أكثر من 300 دراسة علمية، بالإضافة إلى تقارير صحفية وشهادات شهود.

ويذكر التقرير أن زيادة الطلب والفقر وضعف القواعد التنظيمية، تمثل الأسباب الرئيسية وراء عمليات الصيد، حيث يتناول سكان الدول الفقيرة الدلافين كغذاء بشكل متزايد، كما تستخدم طُعما في الصيد.

وقد جعل الصيد الجائر من الصعب صيد الاسماك بغرض الاستهلاك.

وقالت المنظمات إن صيد الدلافين وخنازير البحر لا يخضع لضوابط في الكثير من الدول، ولا يعد غير قانوني في دول أخرى، مما يجعل من الصعب تحديد عدد الثدييات التي يتم قتلها.

وأوضح التقرير، أن صيد الدلافين يتراجع بشكل عام في اليابان رغم الانتقادات المستمرة لموسم صيد الدلافين السنوي في بلدة تايجي اليابانية.

إلا أن هذه الممارسات تتزايد في دول أخرى في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، حيث تقوم بيرو ونيجيريا بصيد العدد الاكبر من هذه الثدييات سنويا، 10000 و 15000على الترتيب.